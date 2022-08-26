Житель Хынчешт получил срок за избиение приятеля до смерти

Житель Хынчешт получил срок за избиение приятеля до смерти

Cуд Буюкан приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам тюрьмы с отбыванием наказания в закрытом пенитенциарном учреждении.

Согласно представленным доказательствам, подсудимый вступил в конфликт с 69-летним приятелем и сильно его избил, что привело к смерти пострадавшего. Нападавший не признал своей вины.

Суд также постановил взыскать со счёта ответчика 120 000 леев в качестве компенсации морального вреда.

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