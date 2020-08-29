Житель Хынчешт лишился денег, оставив автомобиль незапертым

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18 тысяч леев и сумка с документами пропали из автомобиля жителя Хынчештского района. Инцидент произошёл 28 августа.

По словам пресс-секретаря ИП Хынчешт Кристины Викол, потерпевший сообщил, что неизвестный залез в его оставленную открытой машину и украл деньги.

Злоумышленника вскоре удалось задержать, пишет publika.md. Украденные деньги были найдены в его доме, а сумка с документами пострадавшего – на свалке по соседству.

Задержанный признал свою вину. Обстоятельства инцидента выясняются.

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