Житель Григориополя скончался от отравления инсектицидом  

Все случилось на территории складов одной из фирм в Григориопольском районе.
Тракторист 49 лет с утра опрыскивал и обрабатывал складские помещения инсектицидным средством “Нокаут Экстра”. К обеду почувствовал себя плохо, на глазах других работников потерял сознание.
Директор фирмы доставил его на собственном транспорте в Григориопольскую центральную районную больницу. Спустя полчаса мужчина скончался в реанимационном отделении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
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