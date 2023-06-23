Житель Григориополя скончался от отравления инсектицидом  

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Все случилось на территории складов одной из фирм в Григориопольском районе.

Тракторист 49 лет с утра опрыскивал и обрабатывал складские помещения инсектицидным средством “Нокаут Экстра”. К обеду почувствовал себя плохо, на глазах других работников потерял сознание.

Директор фирмы доставил его на собственном транспорте в Григориопольскую центральную районную больницу. Спустя полчаса мужчина скончался в реанимационном отделении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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