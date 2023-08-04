Житель Григориополя остался без машины из-за короткого замыкания

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Мужчина завёл свой «Фольксваген», припаркованный во дворе многоэтажки. Вдруг из-под капота пошёл дым.

Хозяин авто начал тушить пламя с помощью огнетушителя, а соседи вызвали пожарных. Прибывшим спасателям потребовалось две минуты для того, чтобы полностью потушить легковушку, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы установили: причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. Другие обстоятельства выясняются.

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