Житель Григориополя остался без машины из-за короткого замыкания

Мужчина завёл свой «Фольксваген», припаркованный во дворе многоэтажки. Вдруг из-под капота пошёл дым.
Хозяин авто начал тушить пламя с помощью огнетушителя, а соседи вызвали пожарных. Прибывшим спасателям потребовалось две минуты для того, чтобы полностью потушить легковушку, пишет mvdpmr.org.
Инспекторы установили: причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. Другие обстоятельства выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.