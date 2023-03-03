Житель Глодян проведёт почти 7 лет за решёткой за убийство односельчанина

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Суд приговорил 21-летнего молодого человека к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за убийство.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс знакомому множественные удары топором. Когда потерпевший упал, парень продолжил бить его ногами, а затем перетащил тело к двери дома и ушёл.

В результате полученных травм мужчина скончался. Подсудимый полностью признал свою вину.

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