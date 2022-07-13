Житель Флорешт ударил ножом 17-летнюю дочь: несовершеннолетняя в больнице

Житель Флорешт ударил ножом 17-летнюю дочь: несовершеннолетняя в больнице

Инцидент произошёл минувшим вечером в городе Флорешты. 

Согласно полученным данным, мужчина напал с ножом на собственную дочь. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Врачи оказали 17-летней девушке первую медицинскую помощь, после чего её госпитализировали с резанной раной в области головы. Кроме того, у пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, передает deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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