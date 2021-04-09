Житель Флорешт пытался подкупить полицейского через родственника, а затем передумал и “сдал” обоих в НАЦ

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Случай насилия в семье, который произошёл в селе Рошиетичий Векь Флорештского района, завершился задержанием участкового и его посредника. Мужчина, который находится под следствием за избиение собственной матери, пожаловался на них в НАЦ.

По словам осведомителя, сотрудник инспектората полиции Флорешт намекнул ему, что за денежное вознаграждение сможет аннулировать жалобу, которую подала его мать за избиение. “Посредником” выступил родственник подозреваемого. Он должен был передать стражу закона 2 тысячи леев. Однако мужчина передумал давать взятку и “сдал” полицейского и родственника сотрудникам Национального антикоррупционного центра.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Мужчины помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. Им грозит крупный штраф или тюремное заключение, а полицейский будет лишен права занимать публичные должности на определённый срок.

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