Житель Флорешт до смерти избил собутыльника

0

От полученных в результате драки травм 55-летний мужчина скончался. Инцидент произошел накануне вечером.

Как сообщает tv8.md, сельчанин пришел в гости к приятелю, у которого временно проживал 45-летний мужчина. Все трое распивали спиртное. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора, а за ней и драка. Постоялец дома избил гостя. В результате полученных ударов он скончался, а агрессор скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре, однако, его нашли. Он признал свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.