Житель Флорешт до смерти избил собутыльника

Житель Флорешт до смерти избил собутыльника

От полученных в результате драки травм 55-летний мужчина скончался. Инцидент произошел накануне вечером. 

Как сообщает tv8.md, сельчанин пришел в гости к приятелю, у которого временно проживал 45-летний мужчина. Все трое распивали спиртное. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора, а за ней и драка. Постоялец дома избил гостя. В результате полученных ударов он скончался, а агрессор скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре, однако, его нашли. Он признал свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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