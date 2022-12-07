Житель Фалештского района превратил свой дом в оружейный склад (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции провели ряд обысков в доме 41-летнего жителя села Рэуцел.

В результате были изъяты три охотничьих ружья, пистолеты, в том числе пневматический, самодельное оружие и 225 патронов разного калибра. Как оказалось, в пристройке дома находился токарный станок, с помощью которого владелец вытачивал детали для оружия.

Найденный арсенал отправили в Центр уголовно-технической и судебной экспертизы. Виновному в незаконном хранении оружия грозит штраф в размере до 47 500 леев или тюремное заключение на срок до 3 лет.

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