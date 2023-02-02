Житель Фалешт убил собутыльника

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Труп потерпевшего обнаружила сегодня утром жительница села Сэрата Веке.

Как было установлено, 56-летний сельчанин с другом зашли в гости к 47-летнему знакомому. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между гостями началась драка. Один из мужчин ударил второго твёрдым предметом по голове. 56-летний пострадавший скончался на месте, пишет deschide.md.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу, а подозреваемого в убийстве задержали на 72 часа. Обстоятельства инцидента выясняются.

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