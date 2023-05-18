Житель Дубоссарского района отсидит в тюрьме за смерть родного брата

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Суд вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что гражданин во время внезапно возникшей ссоры с братом нанес удар ножом в область груди. Родственники обработали рану, однако менее чем через сутки мужчина скончался. Как выяснилось, в результате проникающего ранения было повреждено лёгкое, и смерть наступила от последствий внутреннего кровотечения.

Подсудимый проведёт шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима, пишет novostipmr.com.

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