Житель Дубоссар попал в ДТП и инсценировал угон своего автомобиля

В Дубоссарский РОВД обратился 29-летний мужчина, который сообщил, что у него угнали автомобиль Nissan.
Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, сотрудники ГАИ авто обнаружили, но оно было повреждено. Неизвестный на нём врезался в железобетонный забор.
В ходе разбирательства было установлено: за рулём в момент аварии находился сам заявитель. Мужчина сознался, что хотел избежать ответственности.
На мужчину составлен протокол. Ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок от года до двух лет.
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