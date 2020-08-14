Житель Дубоссар попал в ДТП и инсценировал угон своего автомобиля

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В Дубоссарский РОВД обратился 29-летний мужчина, который сообщил, что у него угнали автомобиль Nissan.

Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, сотрудники ГАИ авто обнаружили, но оно было повреждено. Неизвестный на нём врезался в железобетонный забор.

В ходе разбирательства было установлено: за рулём в момент аварии находился сам заявитель. Мужчина сознался, что хотел избежать ответственности.

На мужчину составлен протокол. Ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок от года до двух лет.

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