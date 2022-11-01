Житель Дубоссар получил контузию от взорвавшегося в мангале баллончика

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В районную больницу Дубоссар на “скорой” был доставлен 25-летний мужчина. О пациенте врачи сообщили правоохранителям.

Правоохранители выяснили: житель села Цыбулёвка наводил порядок на участке, после решил сжечь мусор в мангале, сделанном из железной бочки. Подкидывая ветки и сухие початки от кукурузы, он не заметил, как бросил в костёр баллончик от дезодоранта. В момент, когда мужчина приблизился, чтобы раздуть угасающий огонь, раскалённый баллончик взорвался, насадка с колпачком отскочила и попала молодому человеку в глаз.

“Скорую” вызвали его родственники. При осмотре врачи обнаружили инородное тело в глазу, кроме того, у мужчины контузия головного мозга. Он госпитализирован в глазное отделение ЦРБ. Состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.

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