Житель Дрокии зарабатывал на взятках за водительские удостоверения

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией расследуют уголовные дела, заведённые на 43-летнего жителя Дрокиевского района. В НАЦ поступило несколько сообщений о том, что данный гражданин помогал получать водительские права за суммы от 400 до 700 евро.

В одном случае подозреваемый попросил 350 евро за помощь в сдаче теоретического и практического экзаменов по вождению, а затем потребовал ещё 100 евро и 500 леев. В других случаях за свои “услуги” он просил разные суммы денег, а в общей сложности получил около 1 600 евро.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 7 лет тюрьмы или крупный штраф.

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