Житель Дондюшан скончался после драки с приятелем

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По данным полиции, конфликт произошёл на выходных в селе Цаул. В ходе потасовки 56-летний мужчина ранил своего оппонента острым предметом в руку. Пострадавший, в свою очередь, несколько раз ударил обидчика по голове тяжёлым деревянным предметом.

В результате последнего доставили в районную больницу Единец. На следующий день после госпитализации сельчанин скончался, пишет realitatea.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ведётся расследование.

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