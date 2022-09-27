Житель Дондюшан скончался после драки с приятелем

Житель Дондюшан скончался после драки с приятелем

По данным полиции, конфликт произошёл на выходных в селе Цаул. В ходе потасовки 56-летний мужчина ранил своего оппонента острым предметом в руку. Пострадавший, в свою очередь, несколько раз ударил обидчика по голове тяжёлым деревянным предметом. 

В результате последнего доставили в районную больницу Единец. На следующий день после госпитализации сельчанин скончался, пишет realitatea.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ведётся расследование.

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