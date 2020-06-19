Житель Днестровска уехал на велосипеде и пропал: объявлен розыск

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Устанавливается местонахождение без вести пропавшего 35-летнего Бузука Дениса из Днестровска. Утром 15 июня мужчина уехал из дома на велосипеде (рама синего цвета) и пропал.

Приметы: рост 165–170 см, среднего телосложения. Лицо овальное. Губы пухлые. Нос прямой. Глаза карие. Брови дугообразные. Уши слегка оттопырены.

Был одет: синяя футболка с короткими рукавами, с надписью «PUMA», серые джинсы. На голове – кепка цвета хаки.

Был обут в чёрные ботинки спортивного типа.

При себе имел пачку сигарет «Ляна», коробок спичек. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Ранее не уходил.

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