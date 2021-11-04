Житель Днестровска получил 17 лет колонии за жестокое убийство

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего мужчины.

В феврале прошлого года к обвиняемому и его сожительнице пришёл их общий знакомый, освободившийся из мест лишения свободы. Во время распития спиртных напитков между ними периодически возникали ссоры. Очередной конфликт перешёл в рукоприкладство, пишет novostipmr.com.

Хозяин дома в порыве агрессии схватил кухонный нож и нанёс обидчику множество ударов в область головы, грудной клетки и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело убитого. Ночью вынес останки и закопал в нескольких местах за чертой города.

Через месяц один из жителей Днестровска случайно обнаружил на обочине дороги часть человеческого тела и сообщил об этом в милицию. Прочёсывая прилегающую территорию, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие останки.

Обвиняемому суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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