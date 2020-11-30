Житель Чадыр-Лунги пытался незаконно провезти через границу полную сумку сигарет (ФОТО)

Житель Чадыр-Лунги пытался незаконно провезти через границу полную сумку сигарет (ФОТО)

На прошлой неделе патрульные бригады Пограничной полиции задержали мужчину, пытавшегося провезти 14 тысяч сигарет.

47-летний житель Чадыр-Лунги не смог объяснить причину своего пребывания в приграничной зоне, что показалось подозрительным. Пограничники решили проверить автомобиль мужчины. В результате в багажнике обнаружили сумку, в которой находилось 700 пачек сигарет без акцизных марок. У водителя не было сопроводительных документов на товар.

Транспортное средство и сигареты были изъяты до выяснения обстоятельств.

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