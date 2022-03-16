Житель Чадыр-Лунги помогал иностранцам незаконно пересекать границу

Житель Чадыр-Лунги помогал иностранцам незаконно пересекать границу

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели накануне обыск в доме жителя Чадыр-Лунгского района. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело об извлечении выгоды из влияния. 

По данным представителей закона, с февраля по март 2022 года подозреваемый с сообщниками организовал незаконный въезд на территорию РМ трёх мужчин из Украины, за что получил по 1400 евро с каждого. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены документы и иные предметы, доказывающие его причастность к расследуемому делу, пишет jurnal.md.

Гражданин задержан на 72 часа. Расследование случившегося продолжается.

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