Житель Чадыр-Лунги помогал иностранцам незаконно пересекать границу

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели накануне обыск в доме жителя Чадыр-Лунгского района. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело об извлечении выгоды из влияния.

По данным представителей закона, с февраля по март 2022 года подозреваемый с сообщниками организовал незаконный въезд на территорию РМ трёх мужчин из Украины, за что получил по 1400 евро с каждого. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены документы и иные предметы, доказывающие его причастность к расследуемому делу, пишет jurnal.md.

Гражданин задержан на 72 часа. Расследование случившегося продолжается.

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