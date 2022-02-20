Житель Буджака попытался изнасиловать на игровой площадке 5-летнюю девочку

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Правоохранительные органы задержали мужчину, которому инкриминируется попытка сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

Вечером 19 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на игровой площадке села Буджак была совершена попытка насилия в отношении пятилетней девочки. Подозреваемый оказался соседом. К счастью, родители девочки вовремя заметили его преступные действия и смогли их пресечь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан на 72 часа, пишет gagauzinfo.md.