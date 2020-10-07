Сельчанин пытался незаконно провезти две сотни бутылок спирта (ФОТО, ВИДЕО)

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Житель села Медвежа Бричанского района был задержан при перевозке 200 бутылок с алкоголем, спрятанных под стеблями кукурузы.

Накануне вечером сотрудники Пограничной полиции получили ​​информацию о том, что у границы замечена телега, в которой перевозят контрабандные товары. 45-летнего мужчину остановили. В повозке, которой он управлял, нашли 10 мешков с пластиковыми бутылками, заполненными этиловым спиртом.

Вся партия была изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду.

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