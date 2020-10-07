Сельчанин пытался незаконно провезти две сотни бутылок спирта (ФОТО, ВИДЕО)

Сельчанин пытался незаконно провезти две сотни бутылок спирта (ФОТО, ВИДЕО)

Житель села Медвежа Бричанского района был задержан при перевозке 200 бутылок с алкоголем, спрятанных под стеблями кукурузы.

Накануне вечером сотрудники Пограничной полиции получили ​​информацию о том, что у границы замечена телега, в которой перевозят контрабандные товары. 45-летнего мужчину остановили. В повозке, которой он управлял, нашли 10 мешков с пластиковыми бутылками, заполненными этиловым спиртом.

Вся партия была изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду.

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