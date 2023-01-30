Житель Бричан 6 лет эксплуатировал рабочих: его приговорили к 13 годам тюрьмы

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Суд приговорил 40-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за торговлю людьми.

По данным прокуратуры, подсудимый в корыстных целях завербовал мужчину в целях трудовой эксплуатации. Потерпевший работал пастухом в овчарне подсудимого в Бричанском районе около двух лет, без выходных и более 12 часов в день. Кроме того, мужчина выполнял не только свою непосредственную работу, но и другие поручения, касающиеся содержания животных. За все это время “работодатель” не выдал наёмному рабочему ни одной зарплаты и разместил его в нечеловеческих условиях.

Известно также, что подсудимый до этого уже эксплуатировал чужой труд. Так, он “трудоустроил” мужчину на ту же должность пастуха, который проработал около 4 лет. Все это время обвиняемый применял к жертве физическое и психологическое насилие.

Подсудимый вину не признал.

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