Житель Бендер едва не перенёс инсульт после купания в ледяной воде

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Вчера верующие совершали обряд погружения в освящённую воду. В Бендерах купель была установлена на городском пляже.

66-летний горожанин окунулся в воду и пошёл одеваться. В палатке почувствовал ухудшение самочувствия. Поднялось артериальное давление, начался гипертонический криз. Врачи сделали необходимый укол, сбили критический показатель и предотвратили инсульт, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пациента доставили в центральную городскую больницу, сняли кардиограмму и с хорошими показателями отпустили домой.

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