Житель Бельц попался на взятке в 5000 леев. Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Житель Бельц попался на взятке в 5000 леев. Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Сотрудники НАЦ задержали бельчанина, который за взятку обещал “решить вопрос” с сотрудником полиции.

Как выяснилось, подозреваемый получил 5000 леев, пообещав договориться с сотрудником инспектората полиции Бельц и добиться положительного решения по делу о мошенничестве. Мужчину задержали при получении денег.

Теперь бельчанину грозит 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 150 000 леев.

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