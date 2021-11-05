Житель Бельц попался на взятке в 5000 леев. Ему грозит до 6 лет тюрьмы

0

Сотрудники НАЦ задержали бельчанина, который за взятку обещал “решить вопрос” с сотрудником полиции.

Как выяснилось, подозреваемый получил 5000 леев, пообещав договориться с сотрудником инспектората полиции Бельц и добиться положительного решения по делу о мошенничестве. Мужчину задержали при получении денег.

Теперь бельчанину грозит 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 150 000 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.