Житель Бельц до смерти избил приятеля, заступившись за возлюбленную

Житель Бельц до смерти избил приятеля, заступившись за возлюбленную

Трагедия произошла вечером 7 марта. Труп 36-летнего мужчины с множественными признаками насильственной смерти обнаружили в его собственном доме. 

По данным полиции, накануне трагедии жертва распивала алкоголь с приглашённой в гости парой. Между мужчинами возникла ссора из-за того, что хозяин жилья оскорбил гостью. В результате её 32-летний спутник, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ударил оппонента стулом по голове. Избитого мужчину гости оставили лежать на полу, а сами отправились домой, пишет deschide.md. На следующее утро хозяина жилья обнаружили мёртвым.

Подозреваемый был задержан, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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