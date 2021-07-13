Жить долго и счастливо

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Как запрограммировать себя на успех

Мы живём в стрессовое время. За помощью и поддержкой кто-то обращается к друзьям, кто-то – к психологам и коучам, а кто-то – к астрологам и гадалкам. Хотя самое верное средство – это взять свою жизнь в свои же руки. Как именно это сделать, рассказал психолог Алексей Ситников.

Стресс (особенно длительный) губителен для здоровья. Из-за него в организме выбрасываются мега-дозы кортизола и адреналина, что снижает работу иммунной системы, делая нас уязвимыми перед инфекциями (прежде всего – COVID-19, конечно же) и приводя к развитию фатальных заболеваний (артериальной гипертонии, ожирению и даже раку). Но если перевести вредный (адреналиновый) стресс в полезный (норадреналиновый), то можно жить не только дольше, но и лучше. Ведь если адреналин – гормон жертвы, то норадреналин – это гормон хищника, он помогает преодолевать препятствия и достигать цели.

Три «С» (свет, сон, спорт) и антиоксиданты

Первым делом надо наладить свою систему управления нейромедиаторами, ведь от этих веществ зависит наше настроение. Повысив свой уровень гормонов дофамина и серотонина, вы почувствуете себя счастливее. Правда, тут важно избежать соблазна превратиться в дофаминовых наркоманов – тех, кто слишком зависим от вкусной еды, выпивки, секса, азартных и видеоигр.

Безопасно улучшить обмен нейромедиатров помогают:

Ранний подъём и яркий свет по утрам. Вставать лучше в 6:30 утра. В это время как раз выбрасывается стартовая доза кортизола, и лучше, чтобы организм при этом был деятелен, а не спал. Яркий свет (в идеале – солнечный) контролирует биоритмы, предотвращает вечером бессонницу. Где взять его зимой в наших широтах? Например, можно поставить в ванной фотолампу, свет которой будет бить прямо в глаза минут 10–15, пока вы умываетесь.

Вставать лучше в 6:30 утра. В это время как раз выбрасывается стартовая доза кортизола, и лучше, чтобы организм при этом был деятелен, а не спал. Яркий свет (в идеале – солнечный) контролирует биоритмы, предотвращает вечером бессонницу. Где взять его зимой в наших широтах? Например, можно поставить в ванной фотолампу, свет которой будет бить прямо в глаза минут 10–15, пока вы умываетесь. Ранний отход ко сну и исключение искусственного освещения по вечерам (особенно вреден так называемый синий свет от гаджетов). Лучше ложиться спать в 22:00–22:30. При этом за час-два до сна не следует смотреть телевизор или сидеть в смартфоне.

(особенно вреден так называемый синий свет от гаджетов). Лучше ложиться спать в 22:00–22:30. При этом за час-два до сна не следует смотреть телевизор или сидеть в смартфоне. Спорт. Важно заниматься им в удовольствие. Всё, что делается через силу, ни радости, ни пользы не приносит.

Важно заниматься им в удовольствие. Всё, что делается через силу, ни радости, ни пользы не приносит. Режим питания. Хотя вкусности повышают уровень дофамина, злоупотреблять ими не следует. Привычка заедать стресс превращает человека в эмоционального едока, а это уже болезнь. Сидеть на диетах тоже вредно, ведь резкие пищевые ограничения снижают уровень дофамина. Кроме того, диеты «в долгую» не работают. Как показывают исследования, уже через 3–4 года люди набирают больший вес, чем у них был до диеты. Поэтому питаться надо сбалансированно, регулярно и в меру.

Хотя вкусности повышают уровень дофамина, злоупотреблять ими не следует. Привычка заедать стресс превращает человека в эмоционального едока, а это уже болезнь. Сидеть на диетах тоже вредно, ведь резкие пищевые ограничения снижают уровень дофамина. Кроме того, диеты «в долгую» не работают. Как показывают исследования, уже через 3–4 года люди набирают больший вес, чем у них был до диеты. Поэтому питаться надо сбалансированно, регулярно и в меру. Употребление антиоксидантов. Бороться со стрессом помогают витамины (А, С, Е), минералы (селен, медь, хром). Наиболее эффективный антиоксидант – ресвератрол (содержится в винограде, какао, орехах, красном сухом вине). Он активнее бета-каротина в 5 раз, витамина С – в 20 раз, а витамина Е – в 50 раз. Эксперименты подтвердили существенное увеличение продолжительности жизни животных от приёма этого вещества. Млекопитающие, которых кормили ресвератролом, стали жить дольше на 30%, рыбы – на 56%. Увеличивает это вещество и продолжительность жизни человека, но в какой мере, пока неизвестно. Можете проверить на себе.

Хочешь быть счастливым – будь

Но только «физика» не поможет. Придётся менять и внутренние установки. В психологии есть особый термин – «антропоптоз» (по аналогии с биологическим термином «апоптоз», обозначающим гибель клеток). Но если биологи говорят о физической стороне умирания, то психологи – о социально обусловленной самоликвидации. Программа на самоуничтожение запускается в человеческом организме уже с 28 лет, но у каждого из нас процесс антропоптоза идёт со своей скоростью. Не умея противостоять стрессам, мы сами делаем наш жизненный путь существенно короче. И вдобавок – несчастнее.

Многие уверены, что в их бедах виноваты другие: близкие люди, обстоятельства, климат, политика, экономика, что угодно. На самом деле ощущение счастья лишь на 10% зависит от внешних обстоятельств. Счастливым человек может ощущать себя где угодно и при любых обстоятельствах. На 50% это зависит от генетики (базового уровня нейромедиатров, который, впрочем, можно повысить, о чём мы уже рассказали). Управление оставшимся ресурсом уже полностью нам подвластно. На 40% наше счастье зависит от умения планировать, мечтать, предвкушать и получать удовольствие от результата. А этому вполне можно научиться.

Не останавливаться на мечтах, а действовать. Ведь счастлив не тот, кто доходит до цели, а тот, кто к ней движется. Вообще, предвкушение какого-то важного события гораздо ценнее его самого. Путь к счастью – и есть счастье.

Всё в ваших руках

Чтобы жить долго и счастливо, постарайтесь:

Верить, что ваша жизнь в ваших руках. Даже если это не совсем так, верить в это полезно.

Даже если это не совсем так, верить в это полезно. Никогда никому не желать зла. Оно, как бумеранг, действительно оборачивается против нас самих. Наше бессознательное не понимает, что плохого вы желаете кому-то другому, а не себе, и действует против вас же. И наоборот, позитивное отношение к людям и к самой жизни продлевает отпущенный нам срок. Даже на тех, кто вас обидел и предал, не держите зла. А из всего плохого постарайтесь извлечь если не пользу, то хотя бы ценный урок;

Оно, как бумеранг, действительно оборачивается против нас самих. Наше бессознательное не понимает, что плохого вы желаете кому-то другому, а не себе, и действует против вас же. И наоборот, позитивное отношение к людям и к самой жизни продлевает отпущенный нам срок. Даже на тех, кто вас обидел и предал, не держите зла. А из всего плохого постарайтесь извлечь если не пользу, то хотя бы ценный урок; Окружать себя позитивными людьми. Сторонитесь людей – «чёрных дыр», которые высасывают из вас силы и энергию. Если исключить общение с ними нельзя, давайте им отпор, не позволяйте садиться на шею. Это, кстати, будет полезно и для них самих. Но для начала хотя бы научитесь говорить нет.

Сторонитесь людей – «чёрных дыр», которые высасывают из вас силы и энергию. Если исключить общение с ними нельзя, давайте им отпор, не позволяйте садиться на шею. Это, кстати, будет полезно и для них самих. Но для начала хотя бы научитесь говорить нет. Больше полагаться на себя. Изолируйтесь от «плакальщиков» и «помощников», которые норовят всё делать за вас. На самом деле они не поддерживают вас в беде, а лишают мотивации. Как бы ни была тяжела проблема, она будет решаться только тогда, когда вы сами будете прикладывать усилия. При этом дружеская помощь не исключается, естественно.

Изолируйтесь от «плакальщиков» и «помощников», которые норовят всё делать за вас. На самом деле они не поддерживают вас в беде, а лишают мотивации. Как бы ни была тяжела проблема, она будет решаться только тогда, когда вы сами будете прикладывать усилия. При этом дружеская помощь не исключается, естественно. Найти правильную мотивацию. Неслучайно селекционеры живут на 20% дольше, ведь у них есть цель дожить, чтобы увидеть плоды своих трудов. То же самое – и с поздними родителями или бабушками и дедушками, которые взяли на себя ответственность за внуков. Очень важно быть кому-то необходимым. Самый простой способ продлить жизнь пожилому человеку – подарить ему собаку (как доказали исследования, это в среднем даёт плюс 2 года жизни).

При этом важно ставить правильные цели. Часто мы стремимся не к тому, чего хотим сами, а к тому, что нам навязывают другие. Так что «выбирайтесь своей колеёй».

■ Адекватно расставлять приоритеты. Научитесь отличать срочные дела от важных. Например, в Гарварде такой тест дают на вступительных экзаменах, и, если абитуриент принимается сначала за срочные дела, забывая о том, что на самом деле важно, его не принимают в вуз. Чтобы сил хватило на всё, научитесь распоряжаться своими ресурсами. Найдите оптимальный баланс между домом, работой, саморазвитием, заботой о здоровье и всем тем, что важно для вас.

■ Научиться мечтать. Но не абстрактно, а конкретно, не упуская мелочей. Заведите дома доску желаний, вешайте на неё картинки и фото того, о чём мечтаете. Это поможет вам привыкнуть и не бояться больших целей, которые вы перед собой поставили. Научитесь планировать. Чем яснее и детальнее будет план по реализации задуманного, тем выше шансы на его успех. Поэтому старайтесь планировать все важные моменты жизни.

■ Не останавливаться на мечтах, а действовать. Ведь счастлив не тот, кто доходит до цели, а тот, кто к ней движется. Вообще, предвкушение какого-то важного события гораздо ценнее его самого. Путь к счастью – и есть счастье.

Елена Нечаенко