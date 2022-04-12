Жить для всех

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Людмила Лащёнова – о величии прошлого, хрупкости настоящего и красках мира

Председатель правления Русской общины РМ Людмила Лащёнова поражает окружающих своей неиссякаемой энергией. Её жизнь насыщена событиями, она дружит с сотнями граждан из разных стран, которые её обожают.

Недавно ей исполнилось 84 года. Она не скрывает свой возраст и считает, что годами нужно гордиться, тем более когда они прожиты не зря.

ДОСЬЕ

Людмила Лащёнова родилась 20 марта 1938 г. в п. Гродеково Приморского края. В 1955 – 1968 годы прошла путь от рабочей до инженера-экономиста на кондитерско-макаронной фабрике «Букурия» г. Кишинёва. 1990 г. – депутат Верховного Совета МССР. 1990 – 1995 гг. – народный депутат парламента РМ. 1997 год – по настоящее время – председатель правления Русской общины РМ. Награждена Орденом Республики и Орденом Почёта РМ, Орденом Дружбы (РФ), удостоена почётного звания РМ Om Emerit.

Из Приморья – на юг Молдовы

Людмила Лащёнова (в девичестве Макаренко) родилась в красивых местах Приморского края – как тогда говорили, на краю земли. О том, насколько прекрасен мир, шестилетняя девчушка узнала, совершая большое путешествие с Дальнего Востока в крошечную, но невероятно прекрасную Молдавию. Этот путь открыл для неё красоты разных регионов большой страны. Особо запомнился день, когда они проезжали мимо величественного Байкала, который из окна вагона казался глубокой чашей, окружённой соснами.

В Молдавию семья пограничника Макаренко приехала в 1944 году, сразу после освобождения от немецко-фашистских оккупантов. В это время в стране царили разруха и голод. Отца направили на пограничную заставу села Колибаш, которое тогда относилось к Вулканештскому району. Людмила Алексеевна говорит, что Вулканешты до сих пор считают её своей. И когда она изредка приезжает в эти края, сердце её учащённо бьётся. В Вулканештах когда-то её папа был депутатом районного совета.

Несмотря на сложные времена, маленькой Людмиле первые дни в Молдавии запомнились яркими красками: солнцем, отражающимся в подсолнухах, разбитым спелым арбузом, вкус которого удалось определить по ароматным кусочкам, не успевшим испачкаться в пыли. Ещё запомнила помидоры, красные, сочные, которых было удивительно много. Вспоминаются и маленькие крестьянские домики, на которых висели вязанки сушёного горького перца. Естественно, любопытная белокурая девчушка с золотыми конопушками, изящно разбрызганными на озорном личике, захотела попробовать эту экзотическую для неё пряность. Понятно, что она ей тогда не понравилась. Недоверие к незнакомому осталось до сих пор.

Солнечная республика была для подполковника пограничных войск Алексея Макаренко неким призом за добросовестную службу. Его жена болела туберкулёзом, а пенициллин тогда ещё не применялся. Влажный климат юга Молдовы не спас, а, к сожалению, поспособствовал раннему уходу жены Галины. Так, в 37 лет Алексей Макаренко остался один с тремя детьми.

Источник своей неиссякаемой энергии Людмила Алексеевна так и не открыла. Сказала, что нет никаких секретов, просто нужно жить не только для себя. И там, сверху, наверное, кто-то помогает.

Утерянная реликвия

Людмила Алексеевна до сих пор с трепетом относится к пограничникам. Она не устаёт повторять, что это особый вид войск. На пограничных заставах девочка росла под говор разных национальностей, знала слова песен многих народов. Это было настолько естественно – как дышать. Будучи уже взрослой, Людмила Лащёнова побывала на заставе им. К. Ветчинкина, который в 1941-м был командиром 12-й погранзаставы 25-го Кагульского пограничного отряда Молдавского пограничного округа Пограничных войск НКВД.

– Кузьма Ветчинкин был сослуживцем моего отца, они вместе служили на Дальнем Востоке, – вспоминает Л. Лащёнова. – В Кагуле в его честь открыли музей, но экспонаты были очень скромными. У моего папы была именная шашка, на которой написано: «Макаренко Алексею Ивановичу за бои в Халхин-Голе, 1936 год, от НКВД». Я уговаривала папу передать шашку музею. Конечно, он сначала сомневался, но потом уступил. Мы приехали в Кагул на заставу Ветчинкина в День пограничника, 28 мая, и шашка осветила весь плац, когда папа достал её из ножен. Это было очень зрелищно. К сожалению, в 90-е годы шашку из музея украли, её до сих пор найти не удалось. Когда-то учащиеся лицея им. Пушкина города Кантемира собирались её разыскать, но они давно выросли, а наша семейная реликвия так и не нашлась.

Поворотный шоколадный цех

Своё будущее когда-то Людмила ассоциировала только с профессией химика-учёного, но в 1955 году, когда она собралась поступать на факультет химии в Кишинёвский госуниверситет, был очень серьёзный конкурс. Со своими высокими оценками она могла бы поступить в медицинский институт, но судьба привела девушку на фабрику «Букурия», в шоколадный цех. Именно там началась её активная общественная жизнь и раскрылись организаторские таланты. Она успевала работать и учиться во Всесоюзном институте пищевой промышленности, который окончила с отличием, получив специальность инженера-экономиста. В 22 года родила сына Владимира. Рано вступила в ряды КПСС, где со временем достигла значимых высот, работала в профсоюзах и всегда много времени уделяла общественной жизни столицы и страны.

В 1990 году Лащёнова была избрана депутатом Верховного Совета Молдавской ССР, а затем стала народным депутатом парламента РМ. Это было время, рассказывая о котором знающие люди тяжело вздыхают. Старая слаженная система стремительно рушилась и ничего не предлагалось взамен. Нечто подобное происходило во всех бывших союзных республиках. Процесс так называемой демократизации, сметая прежние идеалы, проходил очень стремительно. Население 1/6 части суши планеты находилось в шоке. Людмила Алексеевна может стать гидом по тем временам, объективно излагая очерёдность событий и их последствия.

– Я твёрдо убеждена, что уничтожение СССР и создание образа врага в виде России – это большая работа целых институтов, расположенных за пределами Союза, – считает Людмила Лащёнова. – Сейчас они этого даже не скрывают. Использование в этой необъявленной войне такой тонкой и сокровенной материи, как родной язык, было задумано изначально. И это было очень больно. Использовались амбиции творческих людей, игра на национальных чувствах, а порой и идея превосходства над остальными нациями и другие приёмы, которые были способны посеять межнациональную вражду.

Смешанный мир

В начале 90-х в Молдове, да и в других республиках, стали создаваться этнические общества. С одной стороны, это выглядело так, будто нас хотели расселить по национальным квартирам. С другой, это было здорово, потому что в растерянном мире люди пытались найти возможность поговорить на родном языке, не утратить традиции. В 1993 году была создана и Русская община Республики Молдова, которую Людмила Лащёнова возглавила в 1997 году.

– У нас в общине люди разных национальностей, их объединяет любовь к русскому языку, литературе, традициям и т. д. У нас же очень мало чисто русских, молдавских и украинских семей, чуть ли не каждая вторая – смешанная, – утверждает Л. Лащёнова. – Молдова – уникальная страна, которая может показать пример всей планете, как на протяжении многих веков в мире и согласии сосуществуют представители разных национальностей. А если возникают какие-то недопонимания, их можно решить мирным путём.

Где отдыхает душа

У Людмилы Алексеевны расписан каждый день, 3–4 мероприятия – не проблема. Всегда выглядит шикарно, всегда готова к дискуссии, а за её улыбкой не поймёшь, как она на самом деле себя чувствует. Она открыта миру и любит открытых людей. Как настоящая любящая мама старается накормить сына вкусным ужином. Семья – главное богатство, у неё две внучки и трое правнуков. Младшенькая – Елизавета – совсем ещё крошка. А вообще Лащёнова универсальная бабушка, готовая любить всех детей мира.

Дача для неё – место, где она отдыхает душой. Загородными участками много лет назад наделяли всех горожан, а уж как там они обустроятся – было их личным делом. Дом Людмила Алексеевна построила позже своих соседей, зато всё было сделано так, как она задумала. Помидоры и картошку выращивать некогда – на даче бывает редко, зато там много диковинных цветов, деревьев и кустарников. Только 16 сортов винограда чего стоят! Гордость сада – гибрид боярышника и шиповника, которым она угощает всех друзей и знакомых. Скоро начнёт полноценно плодоносить зизифус.

Источник своей неиссякаемой энергии Людмила Алексеевна так и не открыла. Сказала, что нет никаких секретов, просто нужно жить не только для себя. И там, сверху, наверное, кто-то помогает. Планов на текущий год, как всегда, очень много. Как они реализуются, будет зависеть от различных ситуаций. Двухгодичная пандемия научила нас не заглядывать далёко вперёд. А вот намётки на грядущий юбилей уже есть. Об этом вы узнаете в своё время.

Наталья Устюгова