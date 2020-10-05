Жилые дома столицы начали подключать к отоплению по запросу (ВИДЕО)

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На прошлой неделе поставщик услуги начал подключать к отоплению потребителей по просьбе управляющих многоквартирными домами и администраторов государственных учреждений.

– Объекты получат отопление в течение 3 часов с момента подачи заявки. Рекомендуем всем агентам до 10 октября провести подготовку инженерной системы и предоставить подтверждающие документы в территориальные управления “Termoelectrica”, – уточнил генеральный директор предприятия Вячеслав Ени.

Жильцы многоквартирных домов, пользующиеся автономным отоплением, могут самостоятельно запустить его в случае низкой температуры и регулировать потребление по мере необходимости.

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