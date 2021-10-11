Из-за непотушенной сигареты едва не сгорел жилой дом

Из-за непотушенной сигареты едва не сгорел жилой дом

Высокая трава загорелась на пустыре в селе Ближний Хутор Слободзейского района. Из-за ветра пламя быстро распространялось. Загорелись сложенные на пустыре брёвна и стеллажи.

К моменту прибытия пожарных огонь подступал к жилому дому, начал гореть деревянный забор. Воспламенился и стоявший неподалёку пассажирский микроавтобус, пишет novostipmr.com.

В результате пожара сгорело около 2 гектаров сухой травы. Пожарные не допустили распространения огня на жилой дом.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Все обстоятельства выясняются.

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