Жилищно-коммунальное бесхозяйство

0

О том, почему мы платим за то, чего не получаем

Жители городов Молдовы, в частности столицы, ежедневно сталкиваются с жилищно-коммунальными проблемами, решение которых с первого взгляда кажется невозможным. Наиболее болезненны они для наших малоимущих пенсионеров, которые живут в многоквартирных домах.

Пустая трата денег

Естественно, жилой фонд, особенно участки, которые были сданы в эксплуатацию более полувека назад, находятся в плачевном состоянии. Фактически 30 лет обслуживанием и ремонтом старых многоэтажек никто не занимается, а средства на эти цели в городском бюджете выделяются крайне редко. Так что вопросов действительно много.

– Первый вопрос – это крыши, которые необходимо латать хотя бы раз в пять лет, чтобы своевременно предотвратить повреждение жилых помещений. По моему видению, для этих целей у ЖЭКов нет ни материалов, ни специалистов, выполняющих кровельные работы, – говорит председатель ветеранской организации Ботаники Владимир Щетинин. – Остаются бесхозными наружные стены домов, которые просто осыпаются. Никоим образом не обслуживаются подвалы, которые к приватизированному жилью напрямую никакого отношения не имеют. Кто должен их обслуживать, в том числе и в плане содержания коммуникационных систем? Лифты – это отдельная тема. Отработав 40 – 50 лет, они устарели и морально, и физически – просто отслужили свой срок. Их эксплуатация преступна, поскольку уже не за горами то время, когда могут появиться первые жертвы. У нас работает муниципальное специализированное предприятие Liftservice, которое обслуживает старые столичные лифты, но новые, в силу отсутствия финансовых возможностей, не приобретает.

Владимир Щетинин уверен, что ЖЭКи, по сути, – банкроты, и они с лёгкостью отказываются от тех участков, где им невыгодно выполнять работы. Жэковские сантехники взымают плату с жильцов по коммерческим прейскурантам, электриков, как правило, нет вообще. Что делать пожилым людям с мизерной пенсией, особенно тем, кто прикован к постели? В спорных вопросах им в качестве совета – скорее насмешки – рекомендуют обратиться к адвокату. А адвокаты тоже бесплатно не работают и, в целом, стараются избегать дел, связанных с коммуналкой, потому что они изначально проигрышные.

Да, любой вопрос можно решить, когда есть деньги: и крышу починить, и проводку, и ремонт в подъезде сделать. Но людям, которые получают унижающие человеческое достоинство пенсии, не хватает средств даже на оплату коммунальных услуг, которые стремительно дорожают. И не удивительно, что, получив квитанции от жилищных ассоциаций, задаются вопросом: а за что платить, если ничего не делается? Даже за пломбы на водомерах взымается дополнительная плата. Но едва ли пенсионерам станет легче, если управляющие жилым фондом организации будут расформированы.

Комментарий Констатация с перерасчётом Юрий Витнянский, вице-претор сектора Ботаника мун. Кишинёв:

– Поскольку претура – самый близкий орган публичного управления, до которого дойти проще всего, к нам поступает много обращений, в том числе и те, что относятся к компетенциям ЖЭКов. За поставку тепловой энергии отвечает «Термоэлектрика». Тем не менее если кто-то к нам обращается с такой проблемой, мы создаём комиссию совместно со специалистами предприятия по поставке тепла и домоуправления, приходим по указанному адресу и составляем акт констатации. Если услуга оказана некачественно, мы требуем от поставщика сделать соответствующий перерасчёт.

Дело – стояк

Наверное, самое обидное, когда человек платит за неоказанные услуги. Уже 13 лет однокомнатная квартира на улице Зелинского пенсионерки Светланы Кравченко практически не отапливается, при этом она добросовестно оплачивает счета, присылаемые за якобы потреблённую тепловую энергию. Дом старый, и предполагается, что на каком-то участке системы водоснабжения нарушена циркуляция воды. Где именно – никто из представителей городских служб и поставщика тепла до сих пор выяснить не удосужился, хотя предполагается, что дело в обратке воды или в так называемом в народе стояке. К слову, такая же проблема ещё в трёх квартирах соседей Светланы Андреевны, включая тех, кто этажом ниже.

– С 2009 года у меня зимой в квартире 13 градусов тепла, и то благодаря тому, что я включаю электрический обогреватель и стараюсь утеплить жильё коврами. Из-за отсутствия отопления в квартире появилась плесень, а у меня астма. Я мастер спорта по лёгкой атлетике, член сборной СССР, рекордсменка Молдавии и раньше никогда не болела, – рассказывает Светлана Кравченко. – Мы с соседями как-то вызвали специалиста, чтобы он замерил температуру в квартире. Он пришёл в солнечный день, когда были включены обогреватель и газовая плита, и померял почему-то температуру мебели. Посоветовал мне поменять окна и батареи. Я это сделала при поддержке детей, но понятно, что теплее не стало. В итоге пришли к тому, что надо менять стояк, а сделать это можно только с согласия всех соседей. Но даже когда проблема, надеюсь, будет решена, здоровье мне никто не вернёт.

Подобная ситуация сложилась и у пенсионерки Нины Харченко, проживающей на улице Титулеску, но, предположительно, по другой причине. Холодно в её квартире стало из-за того, что в созданном по соседству детском центре установили трубы большого диаметра.

– В ЖЭКе мне сказали, что нужно менять основные трубы, но ведь раньше горячая вода по батареям доходила, – уточняет Нина Харченко. – До нового года я оплачивала счета за тепло, потом перестала. Сейчас хочу, чтобы мне сделали перерасчёт. Когда приходил специалист с «Tермоэлектрики», у меня в комнате было + 17 градусов при работающем большом радиаторе. Я же не знала, в какое время придёт эксперт, они ведь не предупреждают.

Мнение Аронова Бессилие судебного решения Чаще всего к адвокатам обращаются граждане, недовольные суммой счетов-фактур за полученные коммунальные услуги, а также по поводу взыскания с них исторических долгов. По закону с потребителя могут взыскать долги, накопленные не более чем за три года, предшествующие обращению в суд. Что касается качества услуг, в частности связанных с поставкой тепловой энергии, то такой судебной практики в Молдове почти нет. Для того чтобы подать иск, гражданин должен доказать, что у него в квартире температура воздуха ниже, чем положено по регламенту. Для этого нужно провести специальную экспертизу, составить акт констатации данного факта. На практике это не так просто сделать. С такими проблемами в основном сталкиваются пенсионеры и граждане из социально уязвимых слоёв населения, у которых нет средств ни на экспертизу, ни на адвокатов. Но чаще всего в нарушении единого энергобаланса в домах виноваты некоторые эгоистичные жильцы, которые для собственного комфорта перестраивают системы отопления в своих квартирах. В Кодексе РМ о правонарушениях есть статья, по которой можно привлечь таких людей. Но констатировать такие правонарушения должны претуры. Однако даже если адвокат выиграет дело по такому вопросу, то как его исполнять? Силой судебного решения температуру в квартире не поднимешь. Роман Аронов,

адвокат, магистр права

Не нужно терпеть беззаконие

Председатель Республиканской общественной организации «Защита потребителя» Пётр Гуцул тесно сотрудничает с ветеранскими организациями и пытается помочь тем, кто обращается за консультациями и помощью. Письма направляются в разные инстанции и властные структуры, но адекватных ответов практически нет. Сплошные отписки или полное игнорирование обращений граждан.

– Случаев отсутствия должного отопления в квартирах городских жителей республики тысячи, – говорит Пётр Гуцул. – Проблема в том, что люди уже не верят в справедливость, не верят чиновникам и поставщикам коммунальных услуг, не хотят с ними связываться. Платят деньги за неоказанные услуги. Лишь некоторые готовы продолжать борьбу. В Молдове не исполняется Закон о защите прав потребителей, кроме того, сам документ менялся не в лучшую сторону практически при всех правительствах. Сейчас председатели ЖЭКов и жилищных ассоциаций не несут никакой ответственности перед жильцами – так же, как и поставщики услуг. Но бороться всё равно надо, не следует терпеть беззакония. Тем более, что определённые успехи у нас есть.

Ваше жильё – ваши проблемы, говорят некоторые чиновники, осевшие в свеженьких особняках с новым водопроводом, канализацией и автономным отоплением, на которое всегда хватает денег. А что делать тем, кто когда-то строил города и теперь остался ни с чем?

Наталья Устюгова