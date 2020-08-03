“Жигули” влетели в дерево в Кицканах: пострадали две девушки

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Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В аварии пострадали водитель и пассажир. На “скорой” их доставили в больницу.

Как выяснили правоохранители, автомобилем управляла девушка 2000 года рождения, при этом водительского удостоверения она никогда не получала. Право управления ей передала подруга, сама села на пассажирское сидение. Предварительно девушки находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

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