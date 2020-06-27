Жестокое убийство в Костештах: одного из обвиняемых приговорили к 13 годам тюрьмы

Жестокое убийство в Костештах: одного из обвиняемых приговорили к 13 годам тюрьмы

Магистраты из Хынчештского суда огласили сегодня приговор одному из обвиняемых в убийстве 21-летнего жителя Костешт. Обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.

Таким образом, суд вынес более суровое решение, чем наказание в виде 12 лет лишения свободы, запрашиваемое государственным обвинителем, пишет deschide.md.

Напомним, молодой парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, находился в больнице в коме, однако впоследствии скончался.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md