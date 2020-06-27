Жестокое убийство в Костештах: одного из обвиняемых приговорили к 13 годам тюрьмы

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Магистраты из Хынчештского суда огласили сегодня приговор одному из обвиняемых в убийстве 21-летнего жителя Костешт. Обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.

Таким образом, суд вынес более суровое решение, чем наказание в виде 12 лет лишения свободы, запрашиваемое государственным обвинителем, пишет deschide.md.

Напомним, молодой парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, находился в больнице в коме, однако впоследствии скончался.

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