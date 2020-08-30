Жестоко убил за то, что “сдал”: тело подростка нашли в лесу

0

Тело 14-летнего подростка было обнаружено в лесу, недалеко от села Кицканы. Жестокое преступление раскрыто.

28 августа в ТОМ “Кицканы” обратилась жительница села с заявлением о пропаже её несовершеннолетнего сына. Женщина пояснила: ребёнок третий день не появляется дома.

Инспектор по делам несовершеннолетних стала выяснять возможные причины исчезновения парня. Милиционеры уже знали примерный круг его общения.

Как оказалось, около двух недель назад пропавший был причастен к тайному хищению имущества у своей прабабушки. В это преступление его вовлёк 21-летний житель села, ранее судимый за серию краж и попытку побега из мест лишения свободы. Тогда подозреваемый-подстрекатель по делу о тайном хищении был задержан на сутки, а после отпущен под подписку о невыезде.

Начав разбирательство о пропаже 14-летнего мальчика, инспектор ИДН установила: 21-летний знакомый подростка третий день тоже не появляется дома. В ходе розыскной работы удалось выяснить: он в бегах, прячется в Бендерах, домой возвращаться не хочет, поскольку, с его слов, он совершил тяжкое преступление.

За дело взялись сотрудники уголовного розыска. Через несколько часов местонахождение беглеца выяснили. Вскоре нашли и место преступления. В Кицканском лесу, недалеко от просёлочной дороги, обнаружили труп подростка. Тело было привязано к дереву.

Эксперты определили: предположительно смерть наступила три дня назад. И хотя из-за высокой температуры воздуха тело находилось уже в стадии разложения, следы насилия не скрылись.

В настоящее время подозреваемый в жестоком преступлении задержан. Он даёт признательные показания. Говорит, хотел проучить подростка за то, что он “сдал” его в деле о краже, потому привязал его к дереву, зверски избил и оставил ребёнка умирать в лесу.

В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.