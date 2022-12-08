Жертвы гололёда: десятки людей обратились к врачам с травмами

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В результате образовавшейся на дорогах столицы гололедицы в Больницу скорой помощи обратились около 150 человек, получивших переломы и вывихи. 35 ​​из них понадобилась госпитализация.

По словам пресс-секретаря Больницы скорой помощи, с различными травмами, полученными в результате падений, поступали пациенты в возрасте от 30 до 70 лет. В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными на улицах, особенно при подъёме или спуске по ступенькам, передаёт publika.md.

По данным Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства примарии Кишинёва, за последние 24 часа на дорогах столицы было использовано около 74 тонн противоскользящего материала.

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