Жертвы гололёда: десятки людей обратились за помощью к врачам с травмами

Жертвы гололёда: десятки людей обратились за помощью к врачам с травмами

В результате образовавшейся на дорогах страны гололедицы в службу 112 обратились более 100 человек с различными травмами и переломами.

По словам пресс-секретаря службы 112, более 100 обращений было получено в период с 13.00 четверга до 12.00 пятницы. Чаще всего граждане обращаются после того, как место удара воспаляется. Также были зарегистрированы случаи открытых переломов и переломов бедренной кости, передает realitatea.md.

Ранее мы сообщали, что из-за гололеда на дорогах страны минувшей ночью произошло 4 ДТП, в результате которых погибли два человека.

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