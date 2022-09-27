Женское питание

0

Какие продукты влияют на выработку эстрогенов

Мария Тихменева

На нашу жизнь сильно влияют гормоны. А уж на женскую жизнь – тем более. Один из самых важных – эстроген, он наиболее значим в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма.

Фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания. Как это правильно делать, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

Группа гормонов

«Если быть точной, то эстроген – это не один гормон, а целая группа эстрогеновых стероидов, – говорит врач. – Их называют эстрогенами. Эта группа активно вырабатывается с начала полового созревания. Гормоны обеспечивают рост грудных желёз, женский тип телосложения и жировых отложений, здоровье волос, кожи и ногтей, высокий женский голос, эластичность связочного аппарата, мышц, что также необходимо для способности выносить и родить здорового ребёнка».

Эстрогены влияют на успешное зачатие, они контролируют развитие тканей в матке, которые необходимы для успешной имплантации плодного яйца, обеспечивают нужный гормональный фон для развития беременности, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников. Нормальный уровень эстрогенов помогает выносить малыша, регулирует родовую деятельность, а затем и лактацию в период кормления ребёнка грудью.

С возрастом в менопаузе уровень эстрогенов резко уменьшается, это отражается на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. «При снижении уровня эстрогенов кожа становится сухой и морщинистой, заметны перепады настроения и самочувствия, появляется раздражительность и ворчливость, пропадает сексуальное желание», – предупреждает эксперт.

Коррекция диеты

Гормоны-эстрогены вырабатываются организмом, но питание и отдельные продукты в рационе могут воздействовать на уровень их концентрации. К примеру, много фитоэстрогенов содержат следующие продукты:

семена льна, кунжутное семя;

бобовые культуры – нут, чечевица, соя, арахис, фасоль, горох;

рожь, пшеница, ячмень. Особенно много растительных гормонов в пророщенных семенах, а также в ячменном пиве;

все виды капусты – брокколи, брюссельская, цветная, белокочанная, краснокочанная;

чернослив, курага, орехи;

абрикос, груши, яблоки, виноград, цитрусовые;

лук и чеснок содержат много биологически активных компонентов, в том числе и фитоэстрогенов, поэтому эти продукты рекомендуется чаще включать в своё меню;

молочные продукты, особенно кисломолочный ряд – ряженка, кефир, творог, натуральный йогурт, сметана, сычужные сыры;

красное мясо, субпродукты, мясо птицы и рыба балансируют гормональный фон и снабжают организм необходимыми белками;

кофе. Его несомненная польза в том, что он тоже содержит натуральные эстрогены и запускает процесс эндогенной выработки этой важной группы гормонов. Но с дозировкой нельзя ошибиться – ведь, с другой стороны, тот же кофе может спровоцировать повышение артериального давления.

«Коррекция диеты – это не лечение, – уверена Ольга Каплина. – Питание и полезные продукты могут играть только вспомогательную роль! Если у вас есть гормональные нарушения, то лечение должно проходить под контролем специалиста. Но, к примеру, период постменопаузы всегда характеризуется резким снижением уровня эстрогенов в организме. Это можно скорректировать питанием, основывая рацион на тех продуктах, которые благоприятно балансируют гормональный фон. И всё же консультация с гинекологом не повредит».

Нужна осторожность

Нельзя составлять свой рацион только из перечисленных продуктов. Будет достаточно, если из этого списка в ежедневном меню будет появляться 2–3 продукта.

Каждый, даже полезный продукт имеет противопоказания, может оказаться вреден для людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Поэтому им обязательно нужно вносить изменения в свою диету только после консультации с лечащим врачом.

«К примеру, употребление кофе нежелательно при гипертонии, хроническом гастрите, некоторых заболеваниях нервной системы, – объясняет Ольга Каплина. – Орехи и жирные молочные продукты, сыры в больших количествах могут сказаться на увеличении массы тела».

Сладкие фрукты и сухофрукты не рекомендуются тем, кто страдает сахарным диабетом, имеет склонность к эндокринным заболеваниям. Льняное и кунжутное семя, цельнозерновой хлеб, сухофрукты в больших количествах могут раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. «Если есть риск почечных патологий, рацион не должен содержать много белковых продуктов», – добавляет эксперт.

Переизбыток эстрогенов

Такое тоже может быть. Патологическое повышение уровня эстрогенов в организме называют гиперэстрогенией. «Это заболевание может формироваться в результате серьёзных нарушений, затрагивающих гормональный фон: гепатита, цирроза печени, сахарного диабета, онкологии, новообразований или дисфункции в зонах гипофиза, надпочечников, яичников, щитовидной железы», – перечисляет Ольга Каплина.

Ещё одна распространённая причина гиперэстрогении – ожирение. Жировая ткань является органом, отвечающим за экстрагонадный синтез половых гормонов из адрогенов, что приводит к повышению эстрогенов. «К примеру, гиперплазия эндометрия часто бывает именно у женщин, имеющих избыточную массу тела. В этом случае достаточно похудеть и отрегулировать свой рацион питания, чтобы нормализовать выработку эстрогенов», – говорит эксперт.

Отдельно подчеркнём, что повышенный уровень гормонов определяется при помощи лабораторного исследования, назначаемого врачом.

Опасная разбалансировка

К разбалансировке, повышению или понижению уровня эстрогенов иногда приводят ошибки в питании, неправильный образ жизни.

Так, пиво и другие алкогольные напитки повышают эстрогенный гормональный уровень. Однако постоянное употребление алкоголя неуклонно приводит и к зависимости от него, и к усилению гормонального фона, что, в свою очередь, является триггером для развития онкологии.

«Стоит быть осторожными с белковыми монодиетами, – уверена Ольга Каплина. – Они очень вредны, так как повышают уровень эстрогенов, а заодно провоцируют образование камней в почках и в желчном пузыре».

Избыток в меню мясных продуктов – колбас, сосисок, сала, холодца – часто приводит к ожирению. Рост жировых тканей отмечается прямо пропорциональным повышением уровня эстрогенов при ухудшении работы печени, а это может привести к онкологии, атеросклерозу, гипертонии, патологиям печени, щитовидной железы, органов ЖКТ.

Напоминаем, что самолечение недопустимо. При любых проблемах со здоровьем следует обращаться к специалисту.

В тему

Чем опасен возраст для женщины?

Даже если внешне всё прекрасно и вас мало что беспокоит, «официально» зафиксировать это всё же стоит. Терапевт, кардиолог, гинеколог, хирург, эндокринолог – вот врачи, имена-отчества которых женщина элегантного возраста должна помнить наизусть. И вот почему.

Женские половые гормоны эстрогены «придерживали» старение организма, но однажды, увы, и их перестаёт хватать. Менопауза – большой стресс для организма, поэтому важно не допустить, чтобы её последствия затронули самые важные органы. В первую очередь сердце и сосуды. Риск таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, у женщин 50+ резко возрастает. А значит, надо исключить все отягощающие факторы.

Изменить диету. Забудьте о жирном, жареном и мясном. Рыба, белое мясо птицы, овощи, фрукты – ваше всё.

Забыть об алкоголе. Лучше – обо всём и навсегда. Бокал (один) на государственные праздники – максимум, что мы можем себе позволить, если хотим погулять на свадьбе у внуков.

Отказаться от сигарет. «Моя бабушка курит трубку» звучит круто, только если эта бабушка не вы.

Обследуйтесь раз в 1–2 года. По крайней мере сдавайте анализы: биохимия крови, сахар, холестерин и обязательно мочевая кислота. Если её уровень повышен, врачи не оставят вас без внимания. Этот далеко не всем знакомый показатель может говорить и о подагре, и о гипертонии, и о других проблемах сердечно-сосудистой системы, и о сахарном диабете.

Будьте спокойны, мудры и позитивны. Больше читайте, следите за новинками книг и кинематографа, моды и медицины. Изучайте родной город и далёкие страны. Время от времени играйте в лотерею! Больше гуляйте и общайтесь. Вовремя ложитесь спать. И поражайте всех тем, как молодо вы выглядите.