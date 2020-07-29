Женщины в возрасте от 25 до 31 года смогут бесплатно сдавать анализы на цитологию

Женщины в возрасте от 25 до 31 года смогут бесплатно сдавать анализы на цитологию

Женщины в возрасте от 25 до 31 года могут обращаться к семейному врачу, чтобы получить назначение на бесплатное цитологическое исследование. Власти совместно с Фондом народонаселения ООН, Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству и другими партнерами объявили о возобновлении национальной кампании по профилактике рака шейки матки «Сохраняйте здоровье! Пройдите цитологический тест!»

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отметила, что пандемия COVID-19 переориентировала системы здравоохранения во всём мире, изменила образ жизни и приоритеты, но кроме инфекции COVID-19 существуют заболевания, которые в той же мере ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, передаёт moldpres.md.

–  Информационная кампания, которую мы запускаем сегодня, призвана информировать женщин о необходимости проходить цитологическое исследование каждые три года, заботясь таким образом о своём здоровье, – отметила Думбрэвяну. 

Она уточнила, что медицинские центры оснащены защитными средствами, а медицинские работники прошли обучение, связанное с обеспечением безопасного прохождения цитологического исследования в нынешних условиях.
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