Женщины сильнее подвержены затяжному COVID-19

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Женщины страдают от затяжного COVID-19 на 22% чаще мужчин, выяснили медицинские исследователи из американской компании Johnson & Johnson. Об этом они рассказали в статье в журнале Current Medical Research and Opinion.

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,3 млн пациентов, перенёсших COVID-19. У женщин с затяжным течением болезни развивались неврологические, ревматологические и желудочно-кишечные расстройства, наблюдалась усталость и расстройства настроения, также женщины жаловались на проблемы с ушами, носом и горлом. Мужчины же сталкивались с нарушениями работы эндокринной системы (например, диабетом) и поражением почек.

В целом, у женщин симптомы затяжного COVID-19 встречались на 22% чаще.

– Различия в работе иммунной системы у женщин и мужчин могут быть важным фактором различий при развитии затяжного COVID-19. У женщин более быстрые и сильные врождённые и адаптивные иммунные реакции, которые могут защитить их от начальной инфекции и снизить её тяжесть. Однако эта же разница может сделать женщин более уязвимыми к длительным аутоиммунным поражениям, — отметили авторы работы, пишет gazeta.ru.

Также они подчеркнули, что на риски заражения COVID-19 может влиять их большая представленность в образовательной сфере и среди сиделок для больных. Учёные рекомендуют учитывать половые различия как при лечении пациентов с COVID-19, так и при проведении исследований.

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