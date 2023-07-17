Женщине-водителю, сбившей девочку на Чеканах, вынесли приговор

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Столичный суд признал женщину виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Для обвиняемой установили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управления транспортными средствами.

Суд также постановил частично отсрочить наказание: 2 года и 6 месяцев подсудимая проведёт в пенитенциаре открытого типа, а оставшиеся 1,5 года – условно с 4-летним испытательным сроком.

Также судьи частично удовлетворили иск о взыскании со счёта ответчицы в пользу потерпевшей стороны 1 млн леев в качестве возмещения морального ущерба.

Напомним, подсудимая, работавшая водителем троллейбуса, нарушила требования ПДД и совершила наезд на 12-летнюю девочку. В результате полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

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