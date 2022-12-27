Женщине, сбившей насмерть школьницу в Фалештах, грозит до 7 лет тюрьмы: дело передано в суд

Женщине, сбившей насмерть школьницу в Фалештах, грозит до 7 лет тюрьмы: дело передано в суд

Прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, которая насмерть сбила 10-летнюю девочку в Фалештах.

По данным пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла 2 декабря. За рулём Mitsubishi находилась 24-летняя жительница Сорок. Она выехала на обгон двух автомобилей, которые встали у “зебры”, чтобы пропустить пешеходов. В результате женщина сбила 10-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она вскоре скончалась.

Подозреваемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 7 лет тюрьмы с лишением водительских прав.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md