Женщине, сбившей насмерть школьницу в Фалештах, грозит до 7 лет тюрьмы: дело передано в суд

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Прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, которая насмерть сбила 10-летнюю девочку в Фалештах.

По данным пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла 2 декабря. За рулём Mitsubishi находилась 24-летняя жительница Сорок. Она выехала на обгон двух автомобилей, которые встали у “зебры”, чтобы пропустить пешеходов. В результате женщина сбила 10-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она вскоре скончалась.

Подозреваемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 7 лет тюрьмы с лишением водительских прав.

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