(ОБНОВЛЕНО) Женщина выпала из окна жилого дома в центре столицы

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Выпавшая из окна женщина скончалась в больнице. Информацию подтвердила пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи Дорина Арсене.

По её словам, пишет echipa.md, травмы, которая получила пострадавшая, оказались несовместимы с жизнью.

Изначальная новость:

29-летняя женщина выпала из окна дома на проспекте Штефана чел Маре. По данным полиции, пострадавшую доставили ​​в больницу с множественными травмами.

Как передаёт tv8.md, женщина выпала из окна 6-этажного жилого дома и осталась жива. В больницу её доставили в сознании.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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