Женщина вслух

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Алина Делисс – о родном городе, поэзии и желании творить

Людям, которые следят за событиями в шоу-бизнесе, давно известно имя загадочной Алины Делисс – незаурядной певицы, которая нашла свою нишу в мире музыки и завоевала сердца многочисленных поклонников. В настоящее время она вновь приехала в Молдову. И не просто так, а с благотворительными концертами в шести населённых пунктах республики.

ДОСЬЕ

Алина Делисс – заслуженная артистка РМ, певица, писательница, поэтесса. Родилась в г. Рышканы. Окончила курс ораторского мастерства при Институте мировых цивилизаций; факультет РАГС Первой национальной школы телевидения при президенте РФ по специальности «телеведущая». Работала ассистентом редактора на телеканале ТДК и в агентстве Vidi-Vici. Обладательница премий «Самая стильная певица BRAND AWARDS 2020», «Красота и грация Fashion People Awards», DIVA Fashion Summer People – 2020, «Голос года – 2018» на церемонии «100 самых влиятельных людей Молдавии», Self Made Person премии Fashion Summer Awards – 2018, номинант премии Music Box Gold – 2020.

Исцеление стихами

– Алина, вы родом из Рышкан. Город вашего детства изменился?

– К сожалению, да. Так изменяется всё, что заброшено, к сохранности чего не прилагаются должные усилия. Понятно, что многие деятельные люди уехали, но стоит возвращаться и стараться сберечь то лучшее и светлое, что есть в городах нашего детства. Для развития и процветания надо не только брать, но и отдавать десятину на преобразование своей малой родины, вот тогда города будут уютными, будут жить.

– Личность формируется с первых лет жизни. Кто помог вам стать такой, какая вы есть?

– С детства напитывалась энергией природы, была наблюдательна. А создала меня сама жизнь. Я смогла выстоять и не сломаться, сберегла искренний интерес к жизни, умение задавать ей вопросы и слышать ответы, сохранила внутренний стержень. Для меня материальное никогда не было на первом месте.

– Вы всегда ощущали себя творческим человеком?

– Сколько помню себя, всегда ощущала энергию творчества. И вся моя сущность стремится познать загадки природы. Я до сих пор ловлю лучи солнца, мечтаю, размышляю, ищу вдохновение во всём – и эта энергия помогает жить. Я не прагматик и очень мечтательна от природы. И счастлива, что родилась именно в Молдавии, где сама земля поёт и излучает творческую энергию.

– Когда было написано ваше первое стихотворение?

– Ребёнком зашла в книжный магазин и прочитала там первые строки стихов. Это так увлекло! Сначала с упоением читала, а потом старалась переписать своими словами. Так я сама училась стихосложению. Мне было всего девять, и это поглощало меня целиком. А одно из первых моих стихотворений было «Аспазия» – так мама хотела меня назвать. Жаль, что не найти первые рукописи, мне тогда было так мало лет…

– Потом вы перешли к прозе. Как это было?

– Проза, белый стих, верлибр… Как это было? Нужно было излить душу. В юности я всегда была в центре внимания, хотелось светить, я была весёлой, яркой, энергичной. А недавно мне написали люди, с которыми я когда-то работала (я была и поваром, и официанткой, и барменом – выполняла работу за пятерых), они напомнили, что я обещала стать звездой и петь на сцене. И я исполнила мечту.

В жизни случалось разное. Бывали годы, когда моя звезда была скрыта тучами. Но я благодарна и этому периоду – в нём родилось много стихов и потоки прозы из самых глубин сердца. Более четырёхсот стихотворений, в том числе и книга. Я их нигде не выкладывала. Книга ждала 12 лет, за 9 месяцев мы её собрали. Тогда я вслух читала свои стихи, делала видеоролики – и так стала исцеляться, восстановилась.

Сколько помню себя, всегда ощущала энергию творчества. И вся моя сущность стремится познать загадки природы. Я до сих пор ловлю лучи солнца, мечтаю, размышляю, ищу вдохновение во всём – и эта энергия помогает жить.

У подножия сказки

– Певица, писательница, поэтесса… Какое творчество побеждает?

– Побеждает во мне само желание творить. Давно не пишу, только раз в 2–3 месяца. Поэтому можно сказать, что музыка и певица во мне победили.

– Когда вы впервые вышли на сцену?

– Лет с трёх. И сцены у меня были разные: детские выступления, пение в ресторане, гастроли с коллективом народного танца. И каждый раз – как первый. Если говорить о Москве, то это было созданное мною ревю. Я его затеяла, финансировала, продав личное имущество, привлекая профессионалов. Путь артиста – это терпение и труд. И даже обожжённые крылья – не повод отказываться от мечты. С 28 лет я целенаправленно шла к тому, чтобы стать певицей.

– Со стороны ваша жизнь выглядит как сказка. Насколько сложно было писать свой сценарий жизни?

– У меня есть ВЕРА, и она меня ведёт. Разве это сказка, когда ты работаешь над ней каждый день? Пока стою у подножия своей сказки. Большие энергетические траты – ведь чем выше хочешь подняться, тем более будешь одинок. Я пожертвовала личной жизнью. Теперь – только служение людям, Богу, ребёнок и сцена. А почувствовала приближение признания и успеха, когда спела в Кремле. Ещё я мечтаю посетить места силы – Байкал и Алтай.

– Кто пишет для вас тексты и музыку? О чём ваши песни?

– С кем-то из авторов я работаю десятилетия. Бывает, что просто песня понравилась. Композитор Владимир Курто и поэт Константин Арсеньев написали песню «Хорошая маска» – она олицетворяет меня. Сейчас, когда я приехала на родину, эта песня для меня особенно актуальна. Я вышла из народа. Мои песни – это то, чем я могу поделиться. Мне со слушателями есть о чём спеть вместе и о чём помолчать. Каждая моя песня записана в тот момент, когда я была в неё влюблена. У каждой – свой характер, окрас, история. Артист должен верить в то, о чём поёт.

– Как проходят встречи со зрителями?

– Я готовлюсь к каждой встрече, мысленно представляю некий каркас: программа выступления, реакция зрителей. Невозможно петь везде и для всех одинаково, надо почувствовать зрителя. Например, выступая в Петербурге, я ощутила энергию двух тысяч человек. Никогда ничего ни на одном концерте не бывает одинаковым.

Я с вами делюсь

– Вас называют женщиной-загадкой. Как вы думаете, почему?

– Не знаю. Я открыта миру, искренне отвечаю на вопросы, но моя личная жизнь всегда будет скрыта. Всё через Бога: я прошу благословения на работу с душами моих слушателей. Я поняла, что должна быть счастливой, а счастливой меня делает служение людям. Я должна учиться, работать, осознавать происходящее. Женщина должна быть наполненной.

– Вы очень много работаете. Остаётся время на себя?

– Я всю жизнь учусь, много работаю, гастролирую, изучаю и познаю мир, культуру людей, историю стран и каждого города, где довелось побывать. Это и есть время для себя. Иногда нужен отдых, энергоресурсы не бескрайни. Для этого есть природа, она наполняет. А мой маленький секрет бодрости и способ релакса – массаж. Отдых для меня – это быть счастливой среди счастливых, видеть близких и родных счастливыми. Это даёт силу.

– Делисс – ваш сценический псевдоним. Когда он появился и почему именно такой?

– Когда я создала своё первое ревю «Женщина вслух», то долго думала, как назвать себя. Я – Алина, так меня назвала мама, и я вслух делюсь личным. Так и получилось: я с вами делюсь – Делисс.

Зов родины и сердца

– Как часто приезжаете в Молдову?

– Как только почувствую зов родины – так сразу пакую чемоданы. Иногда прилетаю совсем ненадолго, но всегда хочется задержаться. Здесь мои родные, часть меня, мой народ, история, моя радость, мои корни, любовь и услада. Где-то в крови есть тот код, ген, как угодно назовите, что манит меня в Молдову.

– Сейчас проходят ваши концерты в нескольких населённых пунктах в разных уголках страны. Как выбирались концертные площадки?

– Выбирали по зову сердца. Кажется, что Молдова маленькая, а она большая, сердечная. И как только начинаешь её узнавать, открываются огромные просторы.

– В вашем репертуаре есть песни на молдавском языке?

– Есть три песни и ещё две ждут, чтобы я их записала. В Молдове моё сердце поёт, здесь меня мама ждёт, здесь мои земля и вера в то, что моя страна возродится.

– Общаетесь ли с кем-то из молдавских исполнителей?

– Много лет плодотворно сотрудничаю и дружу с народным артистом РМ Константином Московичем. Немало концертов прошло при его активном участии.

– Где душе спокойнее – в Молдове или в России?

– Я – дитя двух стран, потому как в 17 с половиной лет уехала к старшему брату в Подмосковье, в городок, чем-то неуловимо похожий на мой родной. Как личность я формировалась и состоялась в России, Молдова же сохранила и создала меня. Я соткана из многих нитей, связывающих меня с родиной. Никогда не надо отрываться от корней, надо помогать своей родине всеми силами и возможностями. Молдова – моя душа, здесь я черпаю свои силы, сюда меня всегда манит и зовёт, а Россия – моё сердце. Я люблю обе страны.

Наталья Устюгова