Женщина впала в кому после ДТП в Тирасполе

0

Водитель маршрутки ехал прямо, навстречу двигалась легковушка. На перекрёстке она повернула налево. В этот момент повернуть за автомобилем решила и женщина на велосипеде, однако она не убедилась в безопасности совершаемого манёвра и столкнулась с микроавтобусом.

60-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Пациентка находится в коме.

По факту аварии проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.