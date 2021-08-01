Женщина впала в кому после ДТП в Тирасполе

Женщина впала в кому после ДТП в Тирасполе

Водитель маршрутки ехал прямо, навстречу двигалась легковушка. На перекрёстке она повернула налево. В этот момент повернуть за автомобилем решила и женщина на велосипеде, однако она не убедилась в безопасности совершаемого манёвра и столкнулась с микроавтобусом. 

60-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Пациентка находится в коме.

По факту аварии проводится разбирательство.

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