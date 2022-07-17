Женщина утонула на лимане в Днестровске

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В субботу, 16 июля, компания из пяти человек приехала отдыхать на лиман. Расположились в одном из домиков на воде. Мужчины и женщины выпивали всю ночь.

Около 9 утра в воскресенье тираспольчанка 1991 года рождения нырнула с пирса и сразу ушла под воду. Её приятели забили тревогу: обратились к спасателям, которые несли дежурство на берегу, те в свою очередь сообщили о происшествии в Днестровскую милицию.

На место прибыли водолазы ГУпЧС. На глубине 2-х метров недалеко от домика было обнаружено тело женщины.

Что стало причиной смерти, установит экспертиза, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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