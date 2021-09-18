Женщина угодила под колёса автомобиля на “зебре”

Женщина угодила под колёса автомобиля на “зебре”

ДТП произошло в Тирасполе. Горожанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. В это время на перекрёстке поворачивал водитель автомобиля Opel. Он не пропустил пешехода. 

37-летнюю тираспольчанку доставили в травмпункт Республиканской клинической больницы. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи её отпустили домой.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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