Женщина угодила под колёса автомобиля на “зебре”

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ДТП произошло в Тирасполе. Горожанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. В это время на перекрёстке поворачивал водитель автомобиля Opel. Он не пропустил пешехода.

37-летнюю тираспольчанку доставили в травмпункт Республиканской клинической больницы. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи её отпустили домой.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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