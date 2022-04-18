Женщина с тремя детьми пропала в Приднестровье: объявлен розыск

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После развода судом было определено, что дети будут проживать с отцом. Днём 5 апреля женщина ушла гулять с тремя несовершеннолетними сыновьями и пропала. В тот же день с ней связались правоохранители. Рыбничанка пояснила: вместе с детьми находится на отдыхе в Бендерах. Точного адреса она не указала.

Сотрудниками Бендерского УВД были проверены все места отдыха и вероятного нахождения женщины и детей. Седьмого апреля сожитель Екатерины Романской сообщил, что 14 апреля она вернётся в Рыбницу. Однако женщина так и не появилась.

Рыбницким ОВД разыскивается Романская Екатерина Васильевна 1989 года рождения, а также несовершеннолетние Александр, Владимир и Евгений Романские.

Романский Александр 2016 года рождения. На вид 5–6 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в чёрную шапку, серую куртку с зелёным капюшоном, синие джинсы. Был обут в красные кроссовки.

Романский Владимир 2011 года рождения. На вид 10 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в синюю куртку, чёрные джинсы, светло-красный свитер. Обут в чёрные кроссовки.

Романский Евгений 2009 года рождения. На вид 12 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в куртку, камуфляжные штаны, батник оливкового цвета. Обут в чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Екатерины, Александра, Владимира и Евгения Романских, просят сообщить об этом по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номерам в Рыбницкий ОВД: 0 (555) 4-35-20, 4-10-31, 4-6-42 или 0 (775) 23-017, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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