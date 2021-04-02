В жуткой аварии на Рышкановке пострадали четверо (ФОТО)

В жуткой аварии на Рышкановке пострадали четверо (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Алеку Руссо и Николае Димо. Одна из машин перевернулась.

Очевидцы инцидента помогли поставить транспортное средство на колёса, передаёт jurnal.md. По словам прохожих, из одного авто пришлось доставать женщину-водителя. На заднем сиденье её машины находился ребёнок.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в ДТП пострадали 4 человека. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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