Женщина получила ожоги при попытке разжечь печь бензином

0

ЧП произошло вчера утром в Резинском районе.

Как сообщили в ГИЧС, сельчанка получила ожоги при попытке разжечь огонь в печи горючим веществом. Бензин попал на одежду, она загорелась. В результате женщина получила ожоги первой и второй степеней 85% поверхности тела.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и отвезли в районную больницу. Пациентка находится под наблюдением врачей.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.