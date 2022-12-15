Женщина получила ожоги при попытке разжечь печь бензином

ЧП произошло вчера утром в Резинском районе.
Как сообщили в ГИЧС, сельчанка получила ожоги при попытке разжечь огонь в печи горючим веществом. Бензин попал на одежду, она загорелась. В результате женщина получила ожоги первой и второй степеней 85% поверхности тела.
Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и отвезли в районную больницу. Пациентка находится под наблюдением врачей.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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