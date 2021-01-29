Женщина избила до смерти своего пожилого сожителя

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Инцидент произошёл в Бендерах. В квартире был обнаружен труп мужчины со следами насилия.



Как выяснилось, погибшему их нанесла 35-летняя сожительница. Женщина злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учёте в милиции, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Она и ранее била 69-летнего пенсионера, а на этот раз конфликт возник во время распития спиртных напитков. Женщина избила хозяина квартиры и ушла, а вернувшись через пару дней, обнаружила его мёртвым.

Задержанная даёт признательные показания и сотрудничает со следствием.

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