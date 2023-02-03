Женщина из Украины пыталась незаконно ввезти в Молдову партию ветпрепаратов

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Гражданка Украины пыталась провезти через границу партию незадекларированных ветеринарных препаратов. Инцидент произошёл накануне на КПП “Отачь”.

По данным Таможенной службы, во время контроля в сумке 27-летней женщины обнаружили ветпрепараты. Иностранка пояснила, что знакомая попросила передать сумку с медикаментами человеку из Молдовы.

Препараты были изъяты. Нарушительницу задокументировали.

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